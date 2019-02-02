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Antik Roma'da Aralık ayında 1 hafta süren tüm işlerin askıya alındığı festivalin adı nedir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Antik Roma'da, Aralık ayında bir hafta boyunca süren, tüm işlerin askıya alındığı, kölelere geçici özgürlük verilen festival hangi adla bilinirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Antik Roma'da, Aralık ayında bir hafta boyunca süren, tüm işlerin askıya alındığı, kölelere geçici özgürlük verilen festival hangi adla bilinirdi? sorusu ve cevabı! Antik Roma'da aralık ayında bir hafta...
Giriş Tarihi: 2.2.2019 22:43Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 22:43
Antik Roma'da, Aralık ayında bir hafta boyunca süren, tüm işlerin askıya alındığı, kölelere geçici özgürlük verilen festival hangi adla bilinirdi?