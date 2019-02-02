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Eski Türk toplumunda düğünden önce gelinin ailesine verilen paranın adı nedir? Eski Türk toplumunda başlık parası ismi!
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Eski Türk toplumunda düğünden önce erkek tarafından gelinin ailesine, hangi adla bilinen bir para verilirdi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eski Türk toplumunda düğünden önce erkek tarafından gelinin ailesine, hangi adla bilinen bir para verilirdi? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 2.2.2019 22:35Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 22:37
Eski Türk toplumunda düğünden önce erkek tarafından gelinin ailesine, hangi adla bilinen bir para verilirdi?