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Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 2.2.2019 20:24Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 20:27
Firavun Tutankamon vücudunda hangi hayvan figürünün olduğu bir kolyeyle mezara konulmuştur?