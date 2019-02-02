Haberler Medya Haberleri Hangi spor kulübünün futbol basketbol voleybol ve hentbol takımı vardır

Hangi spor kulübünün futbol basketbol voleybol ve hentbol takımı vardır Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi spor kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol takımı vardır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi spor kulübünün futbol, basketbol, voleybol ve hentbol takımı vardır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 2.2.2019 20:20 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 20:23