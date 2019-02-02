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İstiklal Marşı'nın "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal" dizesinde geçen izmihlal ne anlama gelmektedir? İzmihlal nedir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İstiklal Marşı'nın "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal" dizesinde geçen izmihlal ne anlama gelmektedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İstiklal Marşı'nın "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal" dizesinde geçen izmihlal ne anlama gelmektedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 2.2.2019 20:40Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 20:41
İstiklal Marşı'nın "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal" dizesinde geçen izmihlal ne anlama gelmektedir?