En küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya alınma anlamına gelen deyim nedir? Nem kapmak...

Hangisi en küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya en küçük bir şeyden alınmak anlamına gelen bir deyim değildir?

A) Buluttan nem kapmak

B) Rüzgardan nem kapmak

C) Prinçten nem kapmak

D) Leblebiden nem kapmak

İşte cevap!