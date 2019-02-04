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En küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya alınma anlamına gelen deyim nedir? Nem kapmak...

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi en küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya en küçük bir şeyden alınmak anlamına gelen bir deyim değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi en küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya en küçük bir şeyden alınmak anlamına gelen bir deyim değildir? sorusu ve cevabı... A) nem kapmak B) nem kapmak C) nem kapmak D) nem kapmak

Giriş Tarihi: 4.2.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 21:37
En küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya alınma anlamına gelen deyim nedir? Nem kapmak...

Hangisi en küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya en küçük bir şeyden alınmak anlamına gelen bir deyim değildir?

A) Buluttan nem kapmak

B) Rüzgardan nem kapmak

C) Prinçten nem kapmak

D) Leblebiden nem kapmak

İşte cevap!

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En küçük bir olaydan olumsuz etkilenmek veya alınma anlamına gelen deyim nedir? Nem kapmak...
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