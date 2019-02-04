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 İpucu sorusu: 'nin en üst düzey ligi ne zaman kurulmuştur? 4 Ocak

gecesi bu akşam 21.30'da! basketbol, Amerikan futbolu ve beyzbol gibi sporlar konusunda endistrü standartlarını belirler ama futbol gibi global bir sporda ismi çok anılmaz. Yakın zamanda artan altyapuı yatırımları, ve , Zlatan İbrahimoviç gibi efsane isimlerimn Amerikalı takımlara transfer olmasıyla artık futbolda da kendisinden bahsettirmektedir. Bu haftaki ipucumuz ABD futbolu ile ilgili. Hadi İpucu sorusu: ABD'nin en üst düzey futbol ligi ne zaman kurulmuştur? 4 Ocak

Giriş Tarihi: 4.2.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 20:52
Hadi İpucu sorusu: ABD'nin en üst düzey futbol ligi MLS ne zaman kurulmuştur? 4 Ocak

Hadi İpucu sorusu: Yün ve pamuk gibi şeyleri yay veya oka tokmak gibi bir araçla kabartma işini yapan kişilere ne denir? 4 Ocak

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