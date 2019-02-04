Son dakika: Şeyma Subaşı cüretkar pozla sevgilisine mesaj gönderdi!

Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı yaptığı her hareketle gündem olmaya devam ediyor. Hakkanda bir çok iddia ortaya atılan Subaşı geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj vermiş hayatıyla ilgili tüm detaylara cevap vermişti.