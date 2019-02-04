Son dakika: Şeyma Subaşı cüretkar pozla sevgilisine mesaj gönderdi!
Acun IlıcalıŞeyma Subaşı evliliği geçtiğimiz yıl sonu yapılan mahkeme sonucu tek celsede bitmişti. Magazin gündemine son dakika olarak düşen olaydan hemen sonra Şeyma Subaşı yurtdışında bir adamla samimi şekilde görüntülenmişti. Samimi poz verdiği kişinin İtalyan Guido Senia olduğu ve Subaşı'nın yeni sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı. Şeyma Subaşı her fırsatta sevgilisine aşkını haykırmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur bir fotoğraf paylaşan Subaşı sevgilisine mesaj gönderdi.
Giriş Tarihi: 4.2.2019 09:44
Acun Ilıcalı'dan tek celsede boşanan Şeyma Subaşı yaptığı her hareketle gündem olmaya devam ediyor. Hakkanda bir çok iddia ortaya atılan Subaşı geçtiğimiz günlerde özel bir röportaj vermiş hayatıyla ilgili tüm detaylara cevap vermişti.