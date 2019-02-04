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Van Gogh kimin bir tablosu için "Yiyecek olarak sadece bir kuru ekmek kabuğuyla bu resmin önünde iki hafta oturabilseydim, hayatımın 10 yılını memnuniyetle verirdim" demiştir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Van Gogh kimin bir tablosu için "Yiyecek olarak sadece bir kuru ekmek kabuğuyla bu resmin önünde iki hafta oturabilseydim, hayatımın 10 yılını memnuniyetle verirdim" demiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Van Gogh kimin bir tablosu için "Yiyecek olarak sadece bir kuru ekmek kabuğuyla bu resmin önünde iki hafta oturabilseydim, hayatımın 10 yılını memnuniyetle verirdim" demiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 4.2.2019 21:56Güncelleme Tarihi: 4.2.2019 21:56
Van Gogh kimin bir tablosu için "Yiyecek olarak sadece bir kuru ekmek kabuğuyla bu resmin önünde iki hafta oturabilseydim, hayatımın 10 yılını memnuniyetle verirdim" demiştir?