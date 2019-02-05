Arapsaçı filmi konusu ne? Arapsaçı oyuncuları kimler?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Arapsaçı filmi dikkat çekiyor. Ömer Faruk Yardımcı'nın senaryosunu yazarak yönetmenliğini yaptığı film, türüyle öne çıkıyor. Bir ceketin cebinde unutulan loto kuponu ve akabinde gelişen olaylar silsilesine bağlı olarak birçok insanın hayatını etkileyen olayları anlatan Arapsaçı filminin başrollerinde ise Hakan Meriçliler, Açelya Topaloğlu, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş ve Burak Satıbol yer alıyor. Kadroda, Köksal Engür, Cihan Ercan, Sabahattin Yakut, Ünal Yeter, Selim Akgül ve Ayça Işıldar gibi isimler de bulunuyor.

ARAPSAÇI FİLMİ KONUSU NE?

Ünlü olduğu zamanlardan kalan bir ceketin içerisine loto kuponu koyan eski bir aktör bir süre sonra bunu unutmuştur. Büyük ikramiye de unutulan bilete çıkınca işler bir hayli karışır. Yaşanan rastlantısal olaylar sonucu ceket elden ele dolaşarak birçok insana ulaşır. Ceket sayesinde yolları kesişen birçok insanın hayatı kökünden değişir ve yaşadıkları olaylar sonucu adeta arapsaçına döner.