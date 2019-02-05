Can Feda filmi nerede çekildi? Can Feda filminin oyuncular kimler?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Can Feda filmi dikkat çekiyor. Zafer Külünk tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun'un yaptığı film, askeri aksiyon türüyle öne çıkıyor. Sınır ötesi bir operasyonu yanında hiçbir müttefik devlet gücü olmadan gerçekleştiren bir Özel Kuvvetler timinin hikayesini anlatan Can Feda'nın başrollerinde ise Kerem Bursin ile Burak Özçivit yer alıyor. Kadroda, Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut gibi isimler de bulunuyor.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Aksiyon sahnelerinin ağırlıklı olduğu filmin çekimleri Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirildi. Farklı birçok ilde çekimleri gerçekleştirilen film, çekimleri Eskişehir'de başladı. Filmin çekimleri sırasında Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü'ne de gidildi. Ayrıca Suriye'deki bir Türkmen köyü olarak filmde sunulan köy, çatışma sahnelerine de ev sahipliği yaptı. Can Feda filminin son çekim yeri ise İstanbul'du. İstanbul'da 3. Havalimanı'nın inşaatının sürdüğü bölgede yapılan çekimler bir hayli zorlu şartlarda gerçekleştirildi.