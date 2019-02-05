Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Emre Gönlüşen kansere yakalandığını açıkladı! Emre Gönlüşen kimdir?

kansere yakalandığını açıkladı! Emre Gönlüşen kimdir?

Daha önce NTVSpor'da çalışan son olarak beIN SPORTS ekranlarına transfer olmuştu. 4 Şubat Dünya Kanser Günü için bir paylaşım yapan Emre Gönlüşen; kendisinin de kanser olduğunu 3 ay önce farkına vardığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 5.2.2019 09:26
Emre Gönlüşen kansere yakalandığını açıkladı! Emre Gönlüşen kimdir?

Emre Gönlüşen, özellikle gece yayınlanan spor programlarında moderatör olarak görev yapıyordu. Dünya Kanser Günü özelinde yaptığı paylaşımla kanser olduğunu ifade eden Emre Gönlüşen'e hem spor camiasından hem de sosyal medyadan büyük destek geldi.

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak "Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile" mesajını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Gönlüşen kansere yakalandığını açıkladı! Emre Gönlüşen kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN