Emre Gönlüşen kansere yakalandığını açıkladı! Emre Gönlüşen kimdir?

Emre Gönlüşen, özellikle gece yayınlanan spor programlarında moderatör olarak görev yapıyordu. Dünya Kanser Günü özelinde yaptığı paylaşımla kanser olduğunu ifade eden Emre Gönlüşen'e hem spor camiasından hem de sosyal medyadan büyük destek geldi.

Kötü haberi 3 ay önce aldığını belirten Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü hashtagini kullanarak "Bugün #4SubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile" mesajını paylaştı.