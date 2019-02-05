Sen Anlat Karadeniz 39. bölümden ikinci fragman yayınlandı - Vedat ölecek mi?

Atv'nin en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz yepyeni bölümüyle ekranlara gelecek! Nefes kesen bölümleriyle hayranlarını ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.

Sen Anlat Karadeniz 39. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı - Nefes kayıplara karışıyor

SEN ANLAT KARADENİZ 39. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir.

Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır.

Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.

Sen Anlat Karadeniz 39 Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle!

Yayın Tarihi : 6 ŞUBAT ÇARŞAMBA 2019

Yayın Saati : 20.00