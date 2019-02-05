Tamer Akkal kimdir? İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılan Tamer Akkal...

Bugün siyasi gündemde en çok konuşulan isimlerin arasında Tamer Akkal yer alıyor. Tamer Akkal; İYİ Parti'den Manisa milletvekili olarak seçilmişti. 1974 Manisa doğumlu olan Tamer Akkal; evli ve bir çocuk babası. Tamer Akkal aynı zamanda Çevre Komisyonu Üyesi olarak da görev yapıyor. Tamer Akkal'ın Adalet ve Kalkınma Partisi rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

TAMER AKKAL KİMDİR?

Manisa - 1974, Kahraman, Hatice Gülşen.

İş Adamı ve Yatırımcı; İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa?da tamamladı. Yükseköğrenim için İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümüne girdi ve hâlen eğitimine devam etmektedir.

Uzun yıllar boyunca aile şirketini yönetti. 2 dönem Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeliği ve Ankara Delegeliği, Manisa Otobüsçüler ve İşletmecileri Derneği Başkanlığı gibi STK?larda çeşitli görevlerde bulundu. 2007 yılından itibaren Manisa'da siyaset ile uğraşmaya başladı.

Akkal, evli ve 1 çocuk babasıdır.