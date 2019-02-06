Diriliş Ertuğrul Moğol Komutanı Alıncak kimdir?

Sosyal medyada ve birçok dijital platformda Moğol Komutanı Alıncak "Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu" şeklinde sıcak haber olarak duyuruluyor. Ancak oyuncunun katılacağı 20 Ocak tarihinde netleşmişti. Diriliş Ertuğrul'a yeni katılacak oyuncu ile ilgili netleşmeyen tek şey hangi karakter olacağıydı.

DİRİLİŞ DİZİSİNE YENİ KATILAN KARAKTER MOĞOL KOMUTAN ALINCAK OLDU!

Diriliş Ertuğrul seyircileri tarafından merak edilen yeni karakter Moğol Komutan Alıncak ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.