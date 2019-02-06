Kolonya Cumhuriyeti filmi nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları kimler?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Kolonya Cumhuriyeti filmi dikkat çekiyor. Sıla Çetindağ, Murat Kepez ve Eray Akyamaner tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Murat Kepez'in yaptığı film, komedi türüyle öne çıkıyor. Kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir.

Kolonya Cumhuriyeti'nin başrollerinde ise Çağlar Çorumlu ile Büşra Pekin yer alıyor. Kadroda, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut ve Gülhan Tekin gibi isimler de bulunuyor.

KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİ KONUSU NE?

Kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Amerika beş bin nüfuslu beldeye savaş açar. Peker, eşi Mualla ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kolonya Cumhuriyeti, Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz gibi tatil beldelerinde çekilmiştir.

2017 yılında Türkiye'de gösterimde yer alan filmlerin biletli seyirci sayısına göre ilk 10'da yer aldı. Seyirci sayısı 1.114.318 oldu.