Reynmen Yusuf Aktaş yine gündemde! Reynmen Yusuf Aktaş kimdir?

Önceleri Scorpe üzerinden çektiği videolarla adını duyuran Reynmen Yusuf Aktaş, son olarak YouTube kanalında yayınladığı "Derdim Olsun" klibiyle birlikte 75 milyon gösterime ulaşan Reynmen'in bu klibinin çalıntı olduğu iddia edildi; Reynmen ise "ben sosyal medyaya içerik üretiyorum, ben şarkıcı veya müzisyen değilim" ifadelerini kullanıyor. Vatandaşlar Reynmen ile Cem Yılmaz akraba mı Reynmen kimdir? sorularının cevabını araştırıyor.

Reynmen "Derdim Olsun" klibinde çalıntı sahneler olduğu ile iddiaları yanıtladı; işte o açıklamalar...

Bu durum aynısı Voyovoy'da da yaşadım ve şarkıyı direk şarkının sahibiyle yapıp açıklama kısmında kendisine yer vermeme rağmen yaşadım. O yüzden bu duruma alışığım ben. Arkadaşlar o planlar alınan çok eskrim planlar değil. Öznel bir bakış açısı var. Yerde sürüklenen bir adam var. Ve siz bunu benim inkar edeceğimi sanıyorsunuz. Hayır ben bunu zaten günler öncesinden zaten açıkladım. Bunu tüm klibe falan mal etmeyin."

"Koştuğum sahneler falan hep benim" şeklinde de durumu tiye alan Aktaş, "İzlediğiniz kısa filme göre de şekillenmedi hikaye. Zaten var olan bir hikaye sizin izlediğiniz kısa filmdeki kamera açılarıyla daha güzel bir hale getirilmeye çalışıldı ve ben beğendiğim için kendi klibimde de kullanmak istedim. Anladınız mı? Anlamadınız. Çaldım" ifadelerini kullandı.

Son olarak "İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayansa çamur atar. Peki Reynmen ne yapar? Milletin hakkını gasp eder" diye çalıntı iddialarına karşılık kendiyle de dalga geçen Reynmen "Peki sen ne yapabilirsin? Hiçbir şey" dedi.

Reynmen ile annesi Hasibe Yılmaz Aktaş, 2013'te Cem Yılmaz'ın imza gününe katılmış ve bu buluşma haber bültenlerinde yayınlanmıştı.

CEM YILMAZ İLE AKRABA MI?

Hasibe Yılmaz Aktaş, Cem Yılmaz'ın dayısının oğlu olduğunu söyleyerek, ''16 yıl sonra ilk kez gördüm. Buraya gelerek söylemek istedim'' demişti.

Reynmen Yusuf Aktaş daha önce Ahmut Kural ve Murat Cemcir ile birlikte "Sie Liegt in Meinen Armen" şarkısını söylerek düet yapmıştı. Aleyna Tilki'nin rekorunu da kıran Yusuf Aktaş, Youtube'da yayınlandığı gibi en çok izlenen video, şarkı olma yolunda ilerliyor.

İlkokula Bağcılar'daki Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda başlayan Yusuf Aktaş daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil oldu.

Liseyi Bahçeşehir'de okudu

Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okuyan Reynmen geniş hayran kitlelerine sahip. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

