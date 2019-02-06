Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 39. yeni bölümü ile atv'deydi. Tahir'in hapisten kaçmasıyla heyecanın doruğa çıktığı dizide sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sen Anlat Karadeniz son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı. İzlemek isteyenler, haberimizden son bölüme ulaşabilirler.

Sen Anlat Karadeniz 39. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı - Hemen izle

"ZAMANSIZ BİR SEVDANIN ZAMANA YENİLDİĞİ NEREDE GÖRÜLMÜŞ!"

Tahir Vedat'ı vurur ve tutuklanır. Vedat ölümle pençeleşirken, Tahir geride bıraktıklarını düşünmektedir. Şimdi sevdalarına sahip çıkma sırası Nefes'tedir. Vedat'tan kurtulamayacağını anlayan Nefes, ailesi için kendini feda eder ve kayıplara karışır. Nefes ve Yiğit artık dış dünyanın tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Nefes'in mektubunu alan Tahir hapishaneye nakledilirken kaçmayı başarır. Şimdi bir de kanun kaçağı olan Tahir, oğlunu ve sevdasını bulmadan dönmemeye kararlıdır.