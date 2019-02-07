Avlu 29. bölümde neler olacak? Avlu yeni bölümde Azra çok büyük tehlikede! Fragmandan yeni detaylar

İddialı yapımlardan olan ve Perşembe akşamlarının dikkat çeken dizisi Avlu'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam edecek. 28. bölümde, Azra, uzun zamandır heyecanla sonucunu beklediği mahkemeden yüzünde bir gülümseme ile dönmüş ve özgürlüğünün kapıları aralamıştı. Deniz ise kulağına fısıldanan bir haber ile büyük hayal kırıklığına uğramıştı.

AVLU 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin 29. bölüm fragmanı neticesinde izleyiciler "Avlu 29. bölümde neler olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Haberimizin detaylarından Avlu yeni bölümüne ilişkin aradığınız bütün detayları bulabilirsiniz.