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29. bölümde neler olacak? Avlu yeni bölümde çok büyük tehlikede! Fragmandan yeni detaylar

yeni bölümünde dizinin takipçilerini oldukça şaşırtacak olaylar yaşanacak. Perşembe akşamlarının öne çıkan dizisi Avlu'nun 29. bölüm fragmanında yine oldukça iddialı sahneler dikkat çekiyor. , içlerindeki köstebeğin kim olduğunu hala öğrenememiştir ve bu yüzden sürekli diken üstünde hissetmektedir. Bu esnada yeni gelen bir mahkum da Deniz'i şoke etmiştir. Fragmanda dizinin takipçilerini şoke eden sahne ise 'ya ait. Yayımlanan fragmanda, Azra ellerine ağzı bağlı bir şekilde görülüyor. Peki, Avlu 29. bölümde neler olacak? Avlu yeni bölümüne ilişkin detayları haberimizin detaylarından bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:47 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:47
Avlu 29. bölümde neler olacak? Avlu yeni bölümde Azra çok büyük tehlikede! Fragmandan yeni detaylar

İddialı yapımlardan olan ve Perşembe akşamlarının dikkat çeken dizisi Avlu'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam edecek. 28. bölümde, Azra, uzun zamandır heyecanla sonucunu beklediği mahkemeden yüzünde bir gülümseme ile dönmüş ve özgürlüğünün kapıları aralamıştı. Deniz ise kulağına fısıldanan bir haber ile büyük hayal kırıklığına uğramıştı.

AVLU 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin 29. bölüm fragmanı neticesinde izleyiciler "Avlu 29. bölümde neler olacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Haberimizin detaylarından Avlu yeni bölümüne ilişkin aradığınız bütün detayları bulabilirsiniz.

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Avlu 29. bölümde neler olacak? Avlu yeni bölümde Azra çok büyük tehlikede! Fragmandan yeni detaylar
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