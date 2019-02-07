Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 19. bölümüyle atv ekranlarındaydı. Nefes kesen yeni bölümüyle izleyenlere heyecan dolu bir dizi keyfi yaşatan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın sözlerinin ardından felaket kapıda... Sevilen dizinin son bölümü, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19. YENİ BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle!

ÇUKUROVA'DA SESLER YÜKSELİYOR!

Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.