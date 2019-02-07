Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle

19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle

'de ekranlarının sevilen dizisi 19. son bölüm atv ekranlarında seyirciyle buluştu. İzleyenleri ekranlara kilitleyen yeni bölümde Fekeli, yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı. Diziyi buradan izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 8.2.2019 00:49 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 00:49
Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle

Türkiye'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 19. bölümüyle atv ekranlarındaydı. Nefes kesen yeni bölümüyle izleyenlere heyecan dolu bir dizi keyfi yaşatan Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın sözlerinin ardından felaket kapıda... Sevilen dizinin son bölümü, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 19. YENİ BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz.

Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle!

ÇUKUROVA'DA SESLER YÜKSELİYOR!

Gizlediği sırların ağırlığıyla sessiz kalanlar, gerçekleri haykırıyor, yer yerinden oynuyor. Züleyha'nın Demir'e "Karısını elinden aldığın bir şoför parçasının, buraya, Çukurova'ya bey olmasını hazmedemiyorsun" cümlesi hangi felakete gebe? Kimsenin duymasını istemediği bu gerçeği, Züleyha'dan duyan Demir Yaman kime silah çekecek? Yılmaz'la Müjgan'ın yakınlaşması kimlerin canını yakıyor? "Başımı öne eğmem acım içime aksın diyedir. Acımın bütün çığlıklarını kalbimde sakladım ben" diyen Fekeli yıllardır kapalı kapılar ardında kalan gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir Zamanlar Çukurova 19. son bölüm tamamı yayınlandı - Hemen izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN