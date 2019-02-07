Çukur'un yeni oyuncusu Tansu Biçer kimdir? Tansu Biçer'in oynadığı diziler...

Tansu Biçer ismi bugünün araştırılan isimleri arasında yer alıyor. En son Ufak Tefek Cinayetler dizisinde "Başkomiser Kemal" karakterine hayat veren Tansu Biçer; Çukur dizisine transfer oldu. Tansu Biçer; Leyla ile Mecnun, Şubat, Beş Kardeş gibi dizilerde de rol almıştı.

Özellikle sosyal medyada sıkça gündem olan Çukur dizisinin başrollerinde Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Necip Memili, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu ve Erkan Avcı gibi isimler yer alıyor.

ÇUKUR'A KATILAN TANSU BİÇER KİMDİR?

Tansu Biçer, 4 Temmuz 1978 yılında Ankara'da doğdu.

İzmir'de Karşıyaka Şemikler Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü 2001 yılında bitirdi. 2001/2002 sezonunda Tiyatro Anadolu'da oyuncu olarak çalıştı.

2002 yılında İstanbul'a yerleşti ve Semaver Kumpanya'nın kuruluş çalışmalarında yer aldı. Semaver Kumpanya'nın en tanınan oyuncularından biridir. İstanbul'a yerleştiği yıldan itibaren tiyatro aktörlüğünün yanı sıra çeşitli sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır.

Tansu Biçer, Ali Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı Küf adlı sinema filmdeki rolüyle 2012 yılındaki 49. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülünü kazanmıştır. "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde komser olarak boy gösterdi.