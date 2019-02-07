Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Gelinim Mutfakta bugünün birincisi kim olacak? 7 Şubat Gelinim Mutfakta 234. bölüm birincisi

bugünün birincisi kim olacak? 7 Şubat Gelinim Mutfakta 234. bölüm birincisi

, hafta içi her gün yayınlanan bölümleri ile izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. Dün ekranlara gelen son bölüm ile heyecan artarken Ezgi’ye nereden geldiği henüz belli olmayan çiçekler bir kriz oluşturmuştu. 234. Bölüm için Gelinim Mutfakta günün birincisi ise yine merak konusu olacak. 7 Şubatta yayınlanacak yeni bölüme dair merak ettiğiniz tüm ayrıntıları buradan öğrenebilirsiniz. Gelinim Mutfakta bugünün birincisi ve çeyrek altın kimin oldu sorusunun yanıtını açıklandığı an öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 11:26
Gelinim Mutfakta bugünün birincisi kim olacak? 7 Şubat Gelinim Mutfakta 234. bölüm birincisi

Ekranların sevilen yarışma programında yeni bölüm öncesi heyecan dorukta. Hafta içi her gün yayınlanan yeni bölümleri ile özellikle ev hanımları tarafından yakından takip edilen programda günün birincisi en çok merak edilen konu oluyor. günün birincisi kim oldu sorusunun yanıtı her gün tüm ayrıntıları ile buradan öğrenebilirsiniz. Peki Gelinim Mutfakta da 7 Şubat günün birincisi kim olacak? Çeyrek altını hangi isim alacak?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta'nın 233. yeni bölümde birinci seçilen ismi belli olmuştu. Bugün yayınlanacak bölümde birincinin kim olacağı yine heyecanla bekleniyor.

İşte ayrıntılar;

ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta bugünün birincisi kim olacak? 7 Şubat Gelinim Mutfakta 234. bölüm birincisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN