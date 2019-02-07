Gelinim Mutfakta bugünün birincisi kim olacak? 7 Şubat Gelinim Mutfakta 234. bölüm birincisi

Ekranların sevilen yarışma programında yeni bölüm öncesi heyecan dorukta. Hafta içi her gün yayınlanan yeni bölümleri ile özellikle ev hanımları tarafından yakından takip edilen programda günün birincisi en çok merak edilen konu oluyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu sorusunun yanıtı her gün tüm ayrıntıları ile buradan öğrenebilirsiniz. Peki Gelinim Mutfakta da 7 Şubat günün birincisi kim olacak? Çeyrek altını hangi isim alacak?

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLACAK?

Gelinim Mutfakta'nın 233. yeni bölümde birinci seçilen ismi belli olmuştu. Bugün yayınlanacak bölümde birincinin kim olacağı yine heyecanla bekleniyor.

İşte ayrıntılar;