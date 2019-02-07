Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu ne?

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan yapımı Hızlı ve Öfkeli 7 filmi dikkat çekiyor. Chris Morgan tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise James Wan'ın yaptığı film, aksiyon türüyle öne çıkıyor. Film, Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. devam filmi niteliğinde.

Ekibin, Owen Shaw ve arkadaşlarını yenilgiye uğratmasının ardından Amerika'ya dönerek normal bir hayata başlamak düşüncesi vardır. Fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder ve sonrasında olaylar gelişir. Hızlı ve Öfkeli 7 filminin oyuncu kadrosunda ise Cody Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Kurt Russell ve Jason Statham gibi isimler de bulunuyor.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto(Vin Diesel), Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham), Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

FİLM ÇEKİMLERİ SIRASINDA PAUL WALKER'IN TALİHSİZ ÖLÜMÜ

30 Kasım 2013'te, Şükran günü tatili için film çekimlerine bir süre ara verildiği sıra Brian O'Conner karakterini canlandıran Paul Walker bir araba kazasında yaşamını yitirir. Bir gün sonra, Universal, film çalışmalarının bir süreliğine gecikeceğini açıkladı. 4 Aralık 2013'te, Universal Pictures, yapımın sonraki duyuruya kadar beklemede olacağını duyurdu. Yönetmen James Wan filmin iptal edilmediğini onayladı. 22 Aralık 2013'te, Diesel Facebook sayfasında filmin çıkış tarihinin 10 Nisan 2015 tarihinde olacağını onayladı. 27 Şubat 2014'te, bir Hollywood Muhabiri 1 Nisan'da filmin geri kalan kısımların çekileceğini, oyuncuların ve ekibin çekimler için Atlanta'ya gittiklerini rapor etti.

WALKER'IN KARAKTERİNİN TEKRAR CANLANDIRILMASI

6 Ocak 2014'te, yeni sahnelerin çekileceği bildirildi. Ancak, yazar Chris Morgan bu karakterin devam ettirilmesi için sunulan tüm fikirleri reddetmiştir. 21 Mart 2014'te, The Daily News, Stüdyo'nun CGI teknolojisi ile Paul'in yüzü ve sesini kullanarak onun vücuduna benzettiği dört farklı aktör kiraladığını açıkladı. 15 Nisan 2014'te, Walker'in yerine kardeşleri Caleb ve Cody'nin oynayacağı duyuruldu. Daha sonra Walker'in kardeşlerinden Cody Walker oynamıştır. Cody'nin yüzü bilgisayar programları ile ağabeyine benzetilmiştir ve böylece filmin son sahneleri de çekilmiştir.

OYUNCU KADROSU

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)