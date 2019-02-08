8 Şubat 20:30 Hadi İpucu sorusu cevabı | Zeljko Obradovic hangi basketbol kulübünün antrenörüdür?

Hadi'nin bu akşam 20:30'da başlayacak olan yarışması için ipucu sorusu belli oldu. Spor ile alakalı soruların yer alacağı yarışmaya avantajlı bir şekilde başlamak isteyenler hadi ipucu sorusu cevabı araştırmaya başladı. Bu akşam hadi için ipucu sorusu Zeljko Obradovic ile ilgili geldi. Avrupa basketbolunda Yugoslav ekolü disiplini ve sistemiyle nice başarılara koşmuştur. Bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri olan Zeljko Obradovic ülkemiz basketbolunda da birbirinden güzel başarılara imza atmıştır. Peki, Zeljko Obradovic hangi basketbol kulübünün antrenörüdür?