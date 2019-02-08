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8 Şubat belli oldu mu? reyting sonuçları

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan belli oldu mu? Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı reyting sonuçları da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova da yayınlandığı günden itibaren milyonların sevgisini kazandı. İşte 7 Şubat Perşembe reyting sonuçları...

Giriş Tarihi: 8.2.2019 10:39
8 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları

7 Şubat reyting sonuçları açıklandı! Bir Zamanlar Çukurova AB kategorisinde 13.33 reyting puanıyla birinci sırada yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın özeti de 6.5 reyting puanıyla 3. sırada yer aldı. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz ve Onur Saylak'ın başrollerinde olduğu Çarpışma ise 6.03 reyting puanıyla 4. sırada yer aldı. Avlu dizisi de 4.72 puanla 5. sırada kendine yer buldu.

TOTAL kategorisinde de Bir Zamanlar Çukurova dizisi 14.85 reyting puanıyla birinci sırada yer aldı. Avlu dizisi 5.82 reyting puanıyla 5. sırada yer alırken Çarpışma ise 13. sırada kendisine yer bulabildi.

ABC kategorisinde de Bir Zamanlar Çukurova, 14.15 reyting puanıyla ilk sırada yer alırken, Çarpışma 5.86 ile 4. sırada yer aldı.

TOTAL KATEGORİSİ REYTİNG SONUÇLARI

AB KATEGORİSİ REYTİNG SONUÇLARI

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8 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova Çarpışma reyting sonuçları
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