Son dakika.. Velayet davasını kaybeden Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi! Acun'a verildi ama...

Dün magazin gündemine son dakika olarak düşen velayet davası ile ilgili Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi. Geçtiğimiz sene sonu tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa için mahkeme kararını verdi. Velayeti Subaşı'nda olan Melisa'nın babası Acun'a verilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Davanın açıklanmasından sonra Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 8.2.2019 09:43Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 09:47
2018 yılının son aylarında Acun Ilıcalı'dan tek celsede ayrılan Şeyma Subaşı velayet davasını kaybetti. Dün magazin gündemine son dakika olarak düşen olaydan sonra Şeyma Subaşı yazılı bir açıklama yaptı.