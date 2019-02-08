Usta oyuncu Erdoğan Sıcak hastaneye kaldırıldı! Erdoğan Sıcak kimdir?

Yoğun bakımda tedavi altında bulunan Sıcak, ilk olarak 1975 yılında Kaynanalar dizisinde rol aldı. Sıcak, 1987 yılında Türk sinemasının kült yapımlarından bir tanesi sayılan Muhsin Bey'de oynadı.

Türk tiyatro ve sinema camiasının usta oyuncuları arasında yer alan Erdoğan Sıcak, son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol almıştı. Erdoğan Sıcak ayrıca internet üzerinden yayınlanan Şahsiyet dizisinde de rol almıştı.

ERDOĞAN SICAK KİMDİR?

Erdoğan Sıcak 18 Ağustos 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erdoğan Sıcak'ın rol aldığı yapımlar şu şekilde; Ekmek Teknesi, Tatlı Hayat, Ayrılsak da Beraberiz, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Genco, Kurtlar Vadisi Pusu, Adanalı, Karadağlar, Pis Yedili, İşler Güçler, Medcezir, Şevkat Yerimdar, Kırgın Çiçekler, İstanbullu Gelin, Şahsiyet.