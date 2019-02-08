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Yengesine tecavüz eden jokey kimdir? Günün olayı...

Bu sabah saatlerinde ajanslardan gelen son dakika haberi herkesi şok etti! Söz konusu olay bundan 3 yıl önce Bakırköy'de yaşandı. Jokey , eski sevgilisi olan yengesine "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı! Özellikle sosyal medyada haberi duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Uğur Polat kimdir? sorusunun cevabı ve söz konusu olayın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 8.2.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 11:55
Yengesine tecavüz eden jokey Uğur Polat kimdir? Günün olayı...

Yengesine tecavüz suçunadn hakkında dava açılan jokey , 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Uğur Polat'ın avukatları bu karara itiraz ederken, bu konu günün en çok konuşulan haberlerinden biri olarak dikkat çekti. Uğur Polat'ın tecavüz ettiği yengesi de aynı zamanda Uğur Polat'ın eski sevgilisi... İşte ayrıntılar!

JOKEY UĞUR POLAT, 20 YIL HAPİS CEZASI ALDI!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede olaylar şöyle anlatıldı. N.P. (24) ve (27) bir süre birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldı. N.P., 14 Kasım 2014'te Uğur Polat'ın ağabeyi Nadir P. ile evlendi. N.P. 2016 yılında İstanbul'a gezmek için geldi. Bunu öğrenen Uğur Polat, eski sevgilisi olan yengesini arayıp Bakırköy'deki evine davet etti ancak genç kadın teklifi reddetti. Uğur Polat'ın iki gün sonra 24 Mayıs'ta tekrar arayıp davet etmesi üzerine N.P. teklifi kabul etti ve eve gitti.

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Yengesine tecavüz eden jokey Uğur Polat kimdir? Günün olayı...
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