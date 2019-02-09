Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1989'da bir aile, kaç kuşağının hayatta olmasıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1989'da bir aile, kaç kuşağının hayatta olmasıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 9.2.2019 23:06Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 23:06
1989'da bir aile, kaç kuşağının hayatta olmasıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?