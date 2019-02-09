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2013'te İsveç'te bir mahkum hapisten kaçınca nereye gittikten sonra teslim olmuş ve aynı hapishaneye geri gönderilmiştir?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2013'te İsveç'te bir mahkum hapisten kaçınca nereye gittikten sonra teslim olmuş ve aynı hapishaneye geri gönderilmiştir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 9.2.2019 22:46Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 22:55
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2013'te İsveç'te bir mahkum hapisten kaçınca nereye gittikten sonra teslim olmuş ve aynı hapishaneye geri gönderilmiştir? sorusu ve cevabı...