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Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür?

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür? sorusu ve cevabı... A) B)Moğolistan C) D)...

Giriş Tarihi: 9.2.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 21:57
Adı -istan ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür?

Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür?

A)Kazakistan

B)Moğolistan

C)Hindistan

D)Pakistan

İşte cevabı!

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Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür?
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