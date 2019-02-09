Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür?
Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür? sorusu ve cevabı... A)Kazakistan B)Moğolistan C)Hindistan D)Pakistan...
Giriş Tarihi: 9.2.2019 21:56Güncelleme Tarihi: 9.2.2019 21:57
Adı "-istan" ekiyle biten ülkelerden hangisinin yüz ölçümü en büyüktür?