Aranıyor (Wanted) filmi konusu ne? Aranıyor oyuncuları kimler?

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan ve Alman ortak yapımı Aranıyor filmi dikkat çekiyor. Senaryosu Chris Morgan, Michael Brandt, Derek Haas tarafından yazılan, yönetmenliğini ise Timur Bekmambetov'un yaptığı film, gerilim/aksiyon türüyle öne çıkıyor.

Babasının kiralık katil olduğunu öğrenen ve onun izinden gitmeye karar veren Wes, kendisine mesleğin inceliklerini öğretecek olan Fox ve Sloan adlı deneyimli katillerin hamiliğinde çalışmaya başlar. Hayatında oldukça başarısız olan ve bu döngüyü kırmak isteyen Wes, Fox'u tanıdığı günden itibaren bakış açısını değiştirerek benliğinin içinde sinsi sinsi dolaşan kızgın ve öfkeli kurdu serbest bırakmaya başlar. Ama eğitimli bir suikastçı olmak hiç de kolay değildir. Aranıyor filminin kadrosunda James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence Stamp ve Kristen Hager gibi isimler buluşuyor.

ARANIYOR FİLMİ KONUSU

Babası öldürülen Wesley Gibson'a (James McAvoy), babasının intikamını alma fırsatı teklif edilir. Kötü adamları yok eden bir suikastçi olarak ünlenen babası bir suikaste kurban gitmiştir. Babasının bıraktığı yerden yola devam etmeye kararlı olan Gibson, babasının ortağı Sloan'dan (Morgan Freeman) eğitim almaya başlar.