Transit filmi konusu ne? Transit oyuncuları kimler?

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan yapımı Transit filmi dikkat çekiyor. Senaryosu Michael Gilvary yazılan, yönetmenliğini ise Antonio Negret'in yaptığı film, gerilim/aksiyon/dram türüyle öne çıkıyor.

Kendi halinde bir aile, gezinti yapmak için arabaları ile yola çıkarlar. O sırada çok büyük bir soygun yapılmaktadır. Hırsızlar yoldan geçiş yaparken, çaldıkları çok yüklü bir parayı polise yakalanmamak için bu ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki kadın parayı bulur. Kocası konudan haberi olmadığını anlatmaya çalışsa da kadın, eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider. Ama yolda başına geleceklerden habersizdir. Transit filminin kadrosunda Jim Caviezel, Diora Baird, James Frain, Harold Perrineau, Sterling Knight gibi isimler buluşuyor.

TRANSİT FİLMİ KONUSU

Büyük bir soygundan sonra hırsızlar çaldıkları paralarla yoldan geçiş yaparken polise yakalanmamak için parayı rastgele seçtikleri bir ailenin arabasına saklarlar. Seyahatleri sırasında arabadaki parayı bulan kadın eşine inanmaz ve onu yolda bırakıp gider... Yolda başına geleceklerden habersizdir.