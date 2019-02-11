Aykut Kocaman belgesel oluyor

Yapımcılığını Harun Türk ve Baran Mayda'nın yaptığı Kocaman efsanesi için çekimlere Konya'da başlandı. Çekimleri 6 ay sürecek olan bu dev yapımın Türkiye ve dünya ayağı olacak. 90 dakika olacak belgeselin adı da çok çarpıcı:

"The Koca(Man)

Bir şehir, bir takım, bir adam"

Dünyada örneklerine rastladığımız bu tür yapımların ilk örneği olacak şekilde tasarlanan proje büyük bir titizlikle hazırlandı.

Aykut Kocaman'ın anlatıldığı "The Koca(Man) bir şehir, bir takım, bir adam" 2019 yılı içerisinde izleyiciyle buluşacak.