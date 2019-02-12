Çukur'da İdris Koçovalı'nın muhteşem dönüşü!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Çukur'un ekrana gelen 2. sezonun 19. bölümünde İdris'in, torunu ve gelinini öldüren Çeto'yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto, İdris'e Çukur'a geri dönmek istediklerini söyledi. Yamaç ve İdris, Karakuzuların Çukur'a dönmesini kabul ederken, Cumali ve Salih bu durum karşısında öfkeden deliye döndü. Mahsun'a silah çeken ve kendini büyük bir tehlikeye atan Sena, Mahsun'un itirafları nedeniyle şoke oldu. Mahsun'un ona olan aşkını koz olarak kullanabileceğini düşünen Sena, Selim'in sert tepkisiyle karşılaştı.