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Çukur'da 'nın muhteşem dönüşü!

Çukur dizisi yine heyecanlı bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor. 53. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümde , sonunda Çukur'a geri dönüyor. İdris Koçovalı, yanında Aliço'yla birlikte mahalleye girdiğinde sevgi gösterisiyle karşılanıyor.

Giriş Tarihi: 12.2.2019 11:44
Çukur'da İdris Koçovalı'nın muhteşem dönüşü!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı.

Çukur'un ekrana gelen 2. sezonun 19. bölümünde İdris'in, torunu ve gelinini öldüren Çeto'yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto, İdris'e Çukur'a geri dönmek istediklerini söyledi. Yamaç ve İdris, Karakuzuların Çukur'a dönmesini kabul ederken, Cumali ve Salih bu durum karşısında öfkeden deliye döndü. Mahsun'a silah çeken ve kendini büyük bir tehlikeye atan Sena, Mahsun'un itirafları nedeniyle şoke oldu. Mahsun'un ona olan aşkını koz olarak kullanabileceğini düşünen Sena, Selim'in sert tepkisiyle karşılaştı.

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Çukur'da İdris Koçovalı'nın muhteşem dönüşü!
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