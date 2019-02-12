Türk sinemasının acı kaybı: Erdoğan Sıcak hayatını kaybetti! Erdoğan Sıcak kimdir?

Erdoğan Sıcak uzun süredir mücadele ettiği KOAH hastalığına yenik düştü ve 4 gün önce kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Erdoğan Sıcak kimdir? sorusu da özellikle kendisini tanımayan gençler tarafından araştırılıyor.

Erdoğan Sıcak, Türk sinemasının kült yapımı Muhsin Bey'de rol almıştı, usta oyuncu son olarak da internetten yayınlanan Şahsiyet dizisinde boy göstermişti...

ERDOĞAN SICAK KİMDİR?

Erdoğan Sıcak 18 Ağustos 1940 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erdoğan Sıcak'ın rol aldığı yapımlar şu şekilde; Ekmek Teknesi, Tatlı Hayat, Ayrılsak da Beraberiz, Yabancı Damat, Arka Sokaklar, Genco, Kurtlar Vadisi Pusu, Adanalı, Karadağlar, Pis Yedili, İşler Güçler, Medcezir, Şevkat Yerimdar, Kırgın Çiçekler, İstanbullu Gelin, Şahsiyet.