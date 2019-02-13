Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 124. bölüm tamamı tek parça - Buradan izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünden tüm detaylar haberimizde. EDHO 124. bölümde aksiyon yine dinmedi. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen EDHO'nun son bölümünü buradan izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. son bölüm tamamı (tek parça) hemen izle!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 124. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

Kardeşlerin savaşı!

Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 124. Bölüm'e damga vuran çok konuşulacak o sahne!