Sağ Salim 2 filmi nerede çekildi? Sağ Salim 2 konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi dikkat çekiyor. Ersoy Güler , Alper Erze tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in yaptığı film, komedi türüyle öne çıkıyor.

Salim, kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Bu macerayı birbirinden komik sahnelerle anlatan Sağ Salim 2'nin başrollerinde ise Burçin Bildik ile Ezgi Asaroğlu yer alıyor. Kadroda, Murat Akkoyunlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazlı Tosunoğlu, Metin Yıldız ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Yakup Yavru gibi isimler de bulunuyor.

SAĞ SALİM 2 KONUSU

2012'de vizyona giren komedi filmi Sağ Salim'in devamı niteliğinde çekilen yapımda, Salih'in hikayesini izlemeye devam ediyoruz. Salim kimsesi olmayan bir cenazeyi memleketine götürmeye karar verir. Ancak bu yolculuk yolda karşılaştığı yol arkadaşı Nihal'le birlikte azılı katiller ve kötü adamlarla mücadele ettikleri bir maceraya dönüşür. Nihal'in annesi intikam için rehin alındığında ise işler iyice karışır. Adamlarımız artık seri katil olarak aranmaktadır ve yakalanmamak için kılık değiştirmek zorunda kalırlar. Ne var ki bu da çözüm olmaz ve talihsizlikler iyice çığrından çıkar. Salim tekrar eline silah almak zorunda kalır, Nihal ise başı beladan kurtulmayan Salim'den uzaklaşıp annesini tek başına kurtarmak zorundadır. Salim ise yaşadığı bu büyük travmalar sonrasında artık ne ölümden ne de ölümden korkmaktadır, Nihal'i yalnız bırakmak istemez ve peşine düşer.

SAĞ SALİM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Daha önce Silifke ilçesinde çekimleri yapılan film bu kez Kastamonu'nun Cide ilçesinden görüntüler yer alıyor. Filmde Cide halkı da figüran olarak da rol aldı.