Son dakika... Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Fit görünmek için...

Acun Ilacalı'dan boşandıktan sonra yeni sevgilis Gudio Senia ile görüntülenen Şeyma Subaşı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosya medyayı aktif olarak kullanan Subaşı geçtiğimiz günlerde göbeği açıkta bir fotoğraf paylaşmıştı.