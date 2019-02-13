Son dakika... Şeyma Subaşı hakkında şoke eden iddia! Fit görünmek için...
Geçtiğimiz sene sonu magazin gündemine son dakika olarak düşen Şeyma SubaşıAcun Ilıcalı evliliği tek celsede bitmişti. Önce aldığı nafaka ile gündeme gelen Subaşı boşanmanın hemen ardından sahilde bir adamla sarmaş dolaş görüntülenmiş, bu kişinin İtalyan Guido Senia olduğu ve Subaşı'nın yeni sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde göbeği açıkta fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafla ilgili sosyal medyada şoke eden iddialar ortaya atıldı..
Giriş Tarihi: 14.2.2019 07:15
Acun Ilacalı'dan boşandıktan sonra yeni sevgilis Gudio Senia ile görüntülenen Şeyma Subaşı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosya medyayı aktif olarak kullanan Subaşı geçtiğimiz günlerde göbeği açıkta bir fotoğraf paylaşmıştı.