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kimdir? Valentine ne demek?

’nden en çok araştırılan konulardan biri de oldu. Üçüncü yüzyıl boyunca görev yapan Romalı bir papaz olan Saint Valentine, İmparator Claudius II tarafından ölüme mahkum edilmişti. Peki, Aziz Valentine kimdir? Valentine ne demek?

Giriş Tarihi: 14.2.2019 11:52
Aziz Valentine kimdir? Valentine ne demek?

Valentine ya da Valentinus, Hristiyan inanışına göre Roma azizlerinden biridir. 269 yılı civarında öldürüldüğü sanılmaktadır. Aşıkların Azizi olarak da bilinir. Valentine, her yıl 14 Şubat günü anılır, zamanla bu gün Sevgililer Günü'ne dönüşmüştür.

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Aziz Valentine kimdir? Valentine ne demek?
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