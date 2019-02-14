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'den Sevgililer Gününe özel ! nasıl çıktı?

Bugün arama motoruna girenler karşılarına çıkan 'u araştırmaya başladı. birçok ülkede olarak kutlanıyor. Google'de sevgililer gününe özel doodle ile karşımıza çıktı. Peki, Sevgililer Günü ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte Sevgililer Günü ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 09:20
Google'den Sevgililer Gününe özel Doodle! Sevgililer günü nasıl çıktı?

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Arama motoru devi Google da bu özel günü ana sayfasına taşıdı. Tarayıcılarını açan kullanıcılar sürpriz Doodle ile karşılaştılar. Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

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Google'den Sevgililer Gününe özel Doodle! Sevgililer günü nasıl çıktı?
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