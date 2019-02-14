Google'den Sevgililer Gününe özel Doodle! Sevgililer günü nasıl çıktı?

Bugün google arama motoruna girenler karşılarına çıkan Doodle'u araştırmaya başladı. 14 Şubat birçok ülkede Sevgililer Günü olarak kutlanıyor. Google'de sevgililer gününe özel doodle ile karşımıza çıktı. Peki, Sevgililer Günü ilk ne zaman ortaya çıktı? İşte Sevgililer Günü ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 14.2.2019 09:20
Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Arama motoru devi Google da bu özel günü ana sayfasına taşıdı. Tarayıcılarını açan kullanıcılar sürpriz Doodle ile karşılaştılar. Peki, Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?