Hadi 14 Şubat ipucu sorusu: Erzurum neleriyle meşhurdur? Erzurum en büyük geçim kaynağı nedir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün üçüncü Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz?" şeklinde. Yarışmanın 3. ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

"hadi bu akşam 20:30'da!

Sevgililer gününün son ipucuna hazır mısınız hadiciler? Bugünkü ipucumuz Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ili Erzurum'dan geliyor. Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz? Ayrıca cevabımız önemli geçim kaynaklarından biridir de"

İşte üçüncü ipucu sorusunun yanıtı