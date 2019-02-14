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3. ipucu sorusu: neleriyle meşhurdur? Erzurum en büyük geçim kaynağı nedir?

Bugünün 3. ipucu sorusu ile ilgili! Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Hadi'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen üçüncü ipucu sorusu az önce Hadi resmi hesabında yayınlandı. Soru şu şekilde: Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz? Hadi magazin yarışması bugün 20.30'da yarışmacılarla olacak! İşte Hadi'nin bugünkü 3. yarışması ile ilgili detaylar ve Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 16:11
Hadi 3. ipucu sorusu: Erzurum neleriyle meşhurdur? Erzurum en büyük geçim kaynağı nedir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün üçüncü Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz?" şeklinde. Yarışmanın 3. ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

"hadi bu akşam 20:30'da!
Sevgililer gününün son ipucuna hazır mısınız hadiciler? Bugünkü ipucumuz Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ili Erzurum'dan geliyor. Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz? Ayrıca cevabımız önemli geçim kaynaklarından biridir de"

İşte üçüncü ipucu sorusunun yanıtı

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Hadi 3. ipucu sorusu: Erzurum neleriyle meşhurdur? Erzurum en büyük geçim kaynağı nedir?
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