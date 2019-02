Hadi ipucu sorusu: Atlarla arası iyi olan oyuncu kimdir - Oyunculara at binme dersi veren ünlü isim

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Atlarla arası çok iyi olup, birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir?" şeklinde. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi magazin Özge Ulusoy'un sunumuyla 11:30'da!

At binmeyi seven var mı aranızda hadiciler? İpucumuz binicilik sevdası olan bir oyuncumuzdan geliyor. Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?