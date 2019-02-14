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ipucu sorusu: Atlarla arası iyi olan oyuncu kimdir - Oyunculara at binme dersi veren ünlü isim

Bugünün ipucu sorusu atlarla ve at biniciliği ile ilgili! 'nin sevilen bilgi yarışması Hadi'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen ipucu sorusu az önce Hadi resmi hesabından paylaşıldı. Soru şu şekilde: Atlarla arası çok iyi olup, birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir? Hadi magazin yarışması bugün 11.30'da yarışmacılarla olacak! İşte Hadi'nin bugünkü yarışması ile ilgili detaylar ve Atlarla arası çok iyi olup, birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:57
Hadi ipucu sorusu: Atlarla arası iyi olan oyuncu kimdir - Oyunculara at binme dersi veren ünlü isim

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Atlarla arası çok iyi olup, birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir?" şeklinde. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi magazin Özge Ulusoy'un sunumuyla 11:30'da!
At binmeyi seven var mı aranızda hadiciler? İpucumuz binicilik sevdası olan bir oyuncumuzdan geliyor. Atlarla arası çok iyi olup birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir biliyor muyuz?

Peki, atlarla arası çok iyi olup, birçok oyuncuya at binme dersi veren ünlü oyuncu kimdir?

İşte Hadi sorusunun yanıtı...

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Hadi ipucu sorusu: Atlarla arası iyi olan oyuncu kimdir - Oyunculara at binme dersi veren ünlü isim
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