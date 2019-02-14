Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları – 13 Şubat Çarşamba reyting sonuçları

Televizyon ekranlarının ilgi ile takip edilen dizileri seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Efsaneleşen diziler Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul yeni bölümlerinin sona ermesiyle dizilerin takipçileri, hem yeni bölüm hem de son bölümün detayları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Aynı zamanda Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türkiye'nin reyting rekorları kıran ve ilgi ile takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz de yeni bölümü ile dün akşam atv'deydi. Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul'un sona ermesinin ardından reyting sonuçları belli oldu mu?

İşte 13 Şubat Çarşamba reyting sonuçları detayları…