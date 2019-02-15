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İpucu sorusu: Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan araç! Derinlik ölçen aletin adı nedir?

Bugünün ilk ipucu sorusu tekneler ile ilgili! Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Hadi'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen ilk ipucu sorusu az önce Hadi resmi hesabında yayınlandı. Soru şu şekilde: Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir? Hadi ilk yarışması bugün 12.30'da yarışmacılarla olacak! İşte Hadi'nin bugünkü 1. yarışması ile ilgili detaylar ve "Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir?" sorusunun cevabı ve alet hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 10:19
Hadi 15 Şubat İpucu sorusu: Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan araç! Derinlik ölçen aletin adı nedir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün birinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!
Tekne sevdalısı tanıdıklarınıza danışarak kolayca bulabileceğiniz bir ipucu geliyor sizler için hadiciler. Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir biliyor muyuz?

İşte ipucu sorusunun yanıtı!

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Hadi 15 Şubat İpucu sorusu: Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan araç! Derinlik ölçen aletin adı nedir?
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