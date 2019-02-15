Hadi 15 Şubat İpucu sorusu: Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan araç! Derinlik ölçen aletin adı nedir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün birinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!

Tekne sevdalısı tanıdıklarınıza danışarak kolayca bulabileceğiniz bir ipucu geliyor sizler için hadiciler. Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir biliyor muyuz?

İşte ipucu sorusunun yanıtı!