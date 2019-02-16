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2018'de Teksas San Antonio'da sergilendiği yerden alınıp bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisinin türüdür?
2018'de Teksas San Antonio'da sergilendiği yerden alınıp bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisinin türüdür?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 2018'de Teksas San Antonio'da sergilendiği yerden alınıp bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisinin türüdür? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 2018'de Teksas San Antonio'da sergilendiği yerden alınıp bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisinin türüdür? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 16.2.2019 23:14Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 23:16
2018'de Teksas San Antonio'da sergilendiği yerden alınıp bebek arabasına konularak kaçırılan hayvan hangisinin türüdür?