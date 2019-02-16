Haberler
>
Medya Haberleri
>
750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit, yaklaşık kaç gram olur?
750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit, yaklaşık kaç gram olur?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit, yaklaşık kaç gram olur? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit, yaklaşık kaç gram olur? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 16.2.2019 22:53Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 22:54
750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit, yaklaşık kaç gram olur?