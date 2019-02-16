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Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 16.2.2019 23:11 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 23:13
Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?

Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?

a) Uzaya çıkmak

b) Manş Denizi'ni yüzerek geçmek

c) Everest'in zirvesine tırmanmak

d) Atlas Okyanusu'nu yelkenliyle geçmek

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Apa Sherpa hangisini 21 kez yapmıştır?
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