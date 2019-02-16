"Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki, üzerinde yürüyebilseydik Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik" diyen biri hangi gezegenden bahsetmektedir?

a) Venüs

b) Mars

c) Jüpiter

d) Satürn

İşte sorunun cevabı