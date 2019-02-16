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"Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki, üzerinde yürüyebilseydik Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik"
"Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki, üzerinde yürüyebilseydik Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik"
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve "Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki, üzerinde yürüyebilseydik Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik" diyen biri hangi gezegenden bahsetmektedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki, üzerinde yürüyebilseydik Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik" diyen biri hangi gezegenden bahsetmektedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 16.2.2019 21:54Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 21:55
"Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki, üzerinde yürüyebilseydik Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik" diyen biri hangi gezegenden bahsetmektedir?